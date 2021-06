Problèmes à répétition pour l’avion-ravitailleur KC-46 « Pegasus » de Boeing.

Tube de vidange et bug.

Deux nouveaux problèmes techniques viennent d’être mis à jour sur le KC-46 « Pegasus » construit par Boeing. Le premier concerne les tubes de vidange dans le réceptacle de ravitaillement en vol (utilisés pour éliminer l’eau de l’avion) qui peuvent se fissurer quand l’appareil est utilisé par temps froid. Le deuxième est relatif à un « bug » au niveau du logiciel pour la gestion de vol- conçu par Général Electric-, qui a déclenché des « anomalies de navigation ». Ces incidents seraient « isolés » selon l’US Air Force. Mais Boeing devra prendre à sa charge les modifications.

L’avion-ravitailleur a des difficultés à ravitailler

Selon la presse, Boeing aurait déjà eu à payer de sa poche pas moins de 5 milliards de dollars pour résoudre les problèmes techniques déjà rencontrés par le « Pegasus ». Une référence, sans doute, aux dysfonctionnements récemment constatés par l’inspection générale du ministère de la défense (IG DoD), dans un rapport publié le 27 mai dernier et intitulé « « Evaluation of the Air Force Systems Engineering Processes Used in the Development of the Refueling Boom for the KC-46A Tanker ». Selon ce document, le « Pegasus » rencontre des difficultés pour ravitailler différents types d’appareils, comme les C-17 (le problème avait pourtant été signalé dès 2016) ainsi que les A-10 et F-16, à cause de la rampe de ravitaillement, qui soit ne s’étire pas, soit ne se rétracte pas correctement. A tel point que l’armée de l’air à imposé des limitations opérationnelles, quant à l’utilisation des 38 KC-46 déjà fournis, pour le ravitaillement des B-52, C-17, F-15, F-16, F-35A, HC/MC-130J, KC-10 et KC-135



Revoir sa copie.

Dans le cadre du contrat signé en février 2011, Boeing devait fournir les premiers exemplaires du « Pegasus » à partir d’août 2017 ; les premières livraisons n’ont commencé qu’en janvier 2019. Suite aux difficultés rencontrées, l’US Air Force a enjoint Boeing à revoir sa copie. Des modifications doivent également être apportées sur les exemplaires déjà livrés, mais elles ne pourront commencer qu’en….2024, selon le rapport de l’IG DoD.