Northrop Grumman Livre un Mini Laser au Gouvernement des États-Unis

REDONDO BEACH, Californie - Le 24 Août 2023 - La société Northrop Grumman (NYSE: NOC) a livré une source d'énergie laser haute énergie miniaturisée au gouvernement américain. Le laser est robuste pour un usage sur terrain, et sa miniaturisation permet son déploiement rapide dans des situations tactiques. Northrop Grumman développe des solutions laser haute énergie pour protéger notre nation en mer, sur terre et dans les airs.

Robert Fleming, vice-président et directeur général du système spatial stratégique chez Northrop Grumman, dit: «En miniaturisant cette capacité avancée, nous élargissons la portée de notre technologie et continuons de mener la voie dans les lasers haute énergie. Northrop Grumman utilise son expertise en énergie dirigée pour livrer un laser extrêmement compact, léger et efficace pour le combattant».

Northrop Grumman est leader en technologie avec 98 000 employés innovants.

Northrop Grumman est une société de technologie aérospatiale et de défense leader mondial. Nos solutions innovantes équipent nos clients avec les capacités dont ils ont besoin pour connecter et protéger le monde, et repousser les limites de l'exploration humaine à travers l'univers. Stimulés par un objectif commun pour résoudre les problèmes les plus difficiles de nos clients, nos 98 000 employés redéfinissent le possible chaque jour. Pour plus d'informations sur les solutions à énergie dirigée de Northrop Grumman, visitez Directed Energy - Northrop Grumman.