Embraer et l'armée de l'air portugaise célèbrent la livraison du troisième KC-390 et le vol inaugural de l'A-29N

Un troisième KC-390 pour la FAP sur six avions et dix options

Embraer et l'armée de l'air portugaise (FAP) ont célébré récemment deux étapes importantes concernant les programmes KC-390 Millennium et A-29N Super Tucano : la livraison du troisième avion KC-390 Millennium à la FAP et le lancement de la campagne d'essais en vol de l'A-29N, qui comprenait un vol conjoint historique des deux avions. Le troisième KC-390 fait partie d'un accord entre Embraer et le gouvernement portugais qui prévoit à terme la mise en service de six appareils (dont le dernier a vu sa commande officialisée lors de la récente édition du Salon du Bourget, avec dix options d'achat supplémentaires) pour les pays alliés et les pays membres de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord). Le premier A-29N de son côté fait partie d'une commande de 12 appareils prévue pour 2024, faisant du Portugal le client de lancement de la variante Super Tucano conçue pour répondre aux exigences de l'OTAN.

KC-390 et Super Tucano pour la Força Aérea Portuguesa

« La livraison du troisième KC-390 augmentera notre capacité opérationnelle et consolidera simultanément notre expérience de l'avion, en vue d'atteindre la pleine capacité opérationnelle et d'établir de nouvelles frontières dans l'utilisation de cette plateforme. Le lancement de la campagne d'essais en vol de l'A-29N montre que nous sommes sur la bonne voie pour obtenir une plateforme distinctive, avec une configuration idéalisée par l'armée de l'air portugaise, qui prouvera ses capacités dans le domaine de la formation avancée et de l'utilisation opérationnelle », a déclaré le général de division João Nogueira, directeur du programme KC-390 de l'armée de l'air portugaise.

26 tonnes de charge utile

Le KC-390 Millennium offre une capacité de charge utile supérieure (26 tonnes) à celle des autres avions de transport militaire de taille moyenne, et il vole plus vite (470 nœuds, soit environ 870 km/h) et plus loin. Il est capable d'effectuer un large éventail de missions, notamment le transport de fret et de troupes, les largages aériens, les évacuations médicales, les opérations de recherche et de sauvetage, la lutte contre les incendies et les opérations humanitaires. Il peut opérer à partir de pistes temporaires ou non goudronnées, telles que des pistes en terre battue, en terre ou en gravier. L'avion peut également être configuré pour le ravitaillement en vol, à la fois comme avion ravitailleur et comme avion receveur. Outre le Portugal, plusieurs alliés européens et membres de l'OTAN, dont la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque, la Suède, la Slovaquie et la Lituanie, ont choisi le KC-390 pour moderniser leurs forces aériennes. Au total, 11 pays ont choisi cet avion, dont le Brésil et la Corée du Sud.

La Serbie intéressée par le Super Tucano

L'A-29 Super Tucano peut effectuer un large éventail de missions, notamment le soutien aérien rapproché, la patrouille aérienne, les opérations spéciales, l'interdiction, le JTAC, le contrôle aérien avancé (FAC), la coordination tactique (TAC), l'ISR armé, la surveillance des frontières, la reconnaissance, l'escorte et la formation à tous les niveaux – de la formation de base à la formation avancée, y compris la transition vers les chasseurs de supériorité aérienne et la formation JTAC/LIFT et FAC. La variante A-29N Super Tucano sera équipée d'une avionique de pointe, de systèmes de communication spécifiques à l'OTAN et d'autres capacités non divulguées adaptées aux besoins opérationnels de l'OTAN. Récemment, la flotte mondiale d'A-29 a dépassé les 600 000 heures de vol. Avec plus de 290 unités commandées, l'A-29 a déjà été sélectionné par 22 forces aériennes à travers le monde. En outre, la Serbie a récemment fait preuve d'un certain intérêt voire d'un intérêt certain pour le Super Tucano.