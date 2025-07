Safran acquiert les activités d’actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace

Acquisition des activités d’actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace

Safran a annoncé le 21 juillet 2025 la finalisation de l’acquisition des activités d’actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, systèmes dont la fonction est critique pour les avions commerciaux et militaires, et les hélicoptères. Grâce à cette acquisition, Safran devient un leader mondial des systèmes d’actionnement et de commandes de vol, se positionnant de manière optimale pour les programmes aéronautiques de prochaine génération.

4 000 personnes sur huit sites en Europe

L’activité acquise emploie environ 4 000 personnes sur huit sites principaux en Europe (Royaume-Uni, Italie, France) et en Asie, avec des activités également en Pologne, aux États-Unis et en Inde. Les systèmes d’actionnement et de commandes de vol de Collins sont intégrés à bord de 180 programmes et ont généré un chiffre d’affaires d’environ 1,55 milliard de dollars en 2024, ainsi qu’un EBITDA d’environ 130 millions de dollars. Cette activité sera consolidée à partir du 1er août 2025 au sein de Safran Electronics & Defense.

Electrification croissante pour la prochaine génération de monocouloirs

Pour répondre à l’ambition de décarbonation du secteur, la prochaine génération d’avions monocouloirs se caractérisera par des architectures disruptives et une électrification croissante, nécessitant des innovations majeures dans les systèmes de commandes de vol et d’actionnement. La combinaison de l’expertise reconnue de Collins dans l’actionnement hydraulique et mécanique, avec le solide savoir-faire de Safran en actionnement électrique, ainsi qu’en électronique, permettra au Groupe de relever ce défi.

Complémentarité dans l’actionnement des hélicoptères et des nacelles

Cette acquisition apporte également à Safran une complémentarité dans l’actionnement des hélicoptères et des nacelles, où le Groupe figure déjà parmi les leaders mondiaux. Dans le secteur de la défense, Safran renforce son offre en solutions d’actionnement et de commandes de vol pour les avions militaires et les missiles, renforçant ainsi la croissance de ses activités de souveraineté.