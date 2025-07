Elixir Aircraft signe avec Alsim pour un simulateur de vol

Un simulateur pour Elixir

C'est à l'occasion du salon EAA AirVenture qui se tient du 21 au 27 juillet, à Oshkosh aux Etats-Unis, qu'Elixir Aircraft, constructeur d'avions de formation de 4e génération et Alsim, société fournissant des solutions d'entraînement au vol certifiés annoncent avoir signé un protocole d'accord pour fournir un simulateur combinant un cockpit d'avion réel et un simulateur de vol pour la formation des pilotes.

Une réplique complète du cockpit

Ce nouveau simulateur intègre l'avionique tactile Garmin G3X, les instruments GTN750, GFC 500, GNC 355 et les instruments de secours G5. La réplique complète du cockpit de l'avion Elixir comprend une commande de vol et une commande de gaz uniques, un commutateur de volets à double fente, un parachute balistique et un simulateur de train d'atterrissage. Le simulateur répondra aux normes de certification FTD, AATD (FAA) et FNPT II (EASA).

Une solution FNPT II/AATD/FTD5

Dans le cadre de cet accord, Elixir Aircraft fournira l'accès aux données de l'avion pour développer un modèle de vol haute fidélité. ALSIM apportera son expérience, non seulement pour développer le meilleur simulateur de sa catégorie mais aussi pour fournir le service de support. "Au fur et à mesure que notre flotte s'agrandit, notamment au sein des écoles de pilotage qui souhaitent améliorer leurs outils de formation tout en limitant les coûts et l'empreinte environnementale, nos clients nous demandent de leur fournir une solution FNPT II/AATD/FTD5 de haute qualité. Nous avons choisi ALSIM pour sa simulation immersive et pour son expérience", commente Arthur Léopold-Léger, président et cofondateur d'Elixir Aircraft.