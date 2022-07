NASAMS, HIMARS, Javelin,... 6,9 milliards de dollars d'aide américaine en 131 jours de conflit

Avec la publication récente des livraisons allemandes à l'Ukraine ( article disponible ici ), c'est au tour des Américains de donner une liste des matériels militaires donnés à l'Ukraine. Cette liste a été publiée le 5 juillet dans un communiqué de presse par le Pentagone. Ainsi, depuis août 2021, les États-Unis ont débloqué des aides militaires pour un total de 7,6 milliards de dollars. La plupart du montant a été livré après le début de l'invasion russe, soit après le 24 février 2022, et ce, pour un montant de 6,9 milliards de dollars. La liste comprend aussi les aides les plus récentes, avec notamment l'aide du 1er juillet et la livraison de deux systèmes antiaérien NASAMS.

Liste des matériels livrés :

Infanterie

+1.400 MANPADS Stinger

+6.500 systèmes antichars Javelin

+20.000 systèmes antichars (autres que Javelin)

+10.000 lance-grenades ou autres armes de petits calibres

+59.000.000 munitions de petits calibres

75.000 pack d'infanterie (casque + gilet pare balle)

Artillerie

126 obusiers tractés de 155 mm

126 véhicules tactiques pour tirer les obusiers (modèle non spécifié)

+410.000 obus de 155 mm

36.000 obus de 105 mm

8 lance-roquettes multiples High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) ( plus d'infos à la fin de cet article )

Véhicules de combat ou autres

Une centaine d'Armored High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (Humvee)

200 véhicules blindés de transport de troupe M113 (version inconnue)

19 véhicules tactiques de dépannage

Deux systèmes antiaériens Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) ( plus d'informations ici )

Systèmes aériens

Radars

26 radars de contre batterie

4 radars de contre batterie (seulement contre les mortiers)

4 radars de surveillance aérienne

matériel de brouillage

Engins maritimes ou autres

18 navires de patrouille côtiers et de rivières (classe non spécifiée)

drones de défense côtiers (classe non spécifiée)

2 systèmes terrestres antinavires Harpoon

Autres

roquettes à guidées laser

mines anti-personnelles M18A1 Claymore

équipements de démolition d'obstacles et explosif C-4

équipements de protection et de déminage

renseignements via des images satellites commerciales

systèmes de communication tactique sécurisés

+1.000 lunettes de vision nocturne, systèmes d'imagerie thermique, optique et de télémètres laser

équipements de protection NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique)

divers matériels médicaux, en ce compris des kits de premiers secours

pièces de rechanges diverses

entrainement des troupes, entretient des véhicules, soutien en générale

La liste est non exhaustive puisque de nombreux systèmes ne sont pas décrits, comme les drones côtiers et bateaux de patrouille, systèmes de brouillage, etc. Il faut aussi prendre en compte le flux de renseignement donné par les services de renseignement américains et notamment la partie la plus visible : les avions de reconnaissance et avions de patrouille maritime effectuant des vols tout autour de l'Ukraine et de la Biélorussie ( article centré sur le sujet ).