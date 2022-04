Quelle destination pour les avions transportant les aides destinées à l'Ukraine ?

Un balais d'avions cargos vers Kiev

Bien avant le début du conflit, de nombreux pays ont transféré des armes à l'Ukraine. Ces transports étaient très majoritairement effectués par des avions de transport militaire tactiques, stratégiques, ou encore par des avions cargo civils. Cependant, depuis le 24 février, l'espace aérien ukrainien est entièrement fermé : aucun vol ou atterrissage n'est possible. C'est aussi le cas pour les décollages : les avions encore stationnés en Ukraine et qui n'ont pas eu l'occasion de décoller avec les hostilités, ne peuvent reprendre les airs, comme le démontre les deux avions de transport A400M turcs encore présents à Kiev ( plus de précisions dans cet article ). Cette fermeture implique donc une redirection des aides aérotransportées vers un aéroport proche de l'Ukraine.

La ville de Rzeszow... et son aéroport

La ville de Rzeszow est située en Pologne, dans la région des Basses-Carpates. D'un point de vue géostratégique, la ville offre plusieurs avantages :