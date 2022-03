Les deux A400M turcs sont toujours bloqués en Ukraine

Le 24 février 2022, vers 1H30 du matin, un avion de transport A400M se posait sur l'aéroport international de Kiev-Boryspil. Il sera suivi très rapidement par un second A400M turc. Ces avions effectuaient, d'après le Ministre turc de la défense une rotation à caractère humanitaire : livraison de matériels humanitaires à l'Ukraine et évacuation de ressortissants vers la Turquie. Cependant, avec le début officiel du conflit et la fermeture de l'espace aérien ukrainien, les avions ont été obligés de rester au sol.

Toujours durant cette même journée, des tirs ont été entendus dans la zone de l'aéroport mais la police ukrainienne a annoncé avoir repris le contrôle de la situation. Au vu de l'instabilité croissante sur l'aéroport, les personnels des deux avions se sont alors dirigés vers leur ambassade située à Kiev.

Une photo satellite datée du 11 mars montre que les deux avions n'ont pas bougé depuis. Le gouvernement turc cherche à négocier un couloir aérien avec l'Ukraine et la Russie mais les négociations ne semblent toujours par être productive.