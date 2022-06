Le NASAMS prochainement livré à l'Ukraine ?

Le MSP 500 (NASAMS 2/3)

Le MSP 500 est un système électro-optique utilisés dans les version 2 et 3 du NASAMS et produit par Rheinmetall Defence. Le système regroupe des capteurs stabilisés, en ce compris, une caméra optique, une caméra thermique, un télémètre laser 6 Hz, un tracker vidéo, un capteur vertical et un sensor north. Chaque batterie comporte entre 3 et 4 MSP500. Ces derniers sont généralement montés à l'arrière d'une Mercedes 4x4 Classe G. Grâce à une connexion sécurisée, chaque MSP500 est dirigée à distance par le FDC.

Un système flexible

Le système est très mobile car il ne requiert pas de matériel lourd. Les différents éléments sont interconnectés : la connexion entre le poste de commandement et le lance-missile est fiable jusqu'à 20 kilomètres. C'est aussi un système flexible en fonction de la zone à protéger (port, bases aériennes,...). D'ailleurs, d'après le site de Kongsberg, la capitale américaine, Washington D.C., serait protégée depuis 2005 par ce système antiaérien. En tout, le NASAMS est présent au sein de 12 pays.

Une batterie NASAMS 2 comprend en générale un FDC, trois à quatre MSP 500, huit AN/MPQ-64F1 Sentinel et douze MML.