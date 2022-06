L'Allemagne publie une liste de ses aides militaires destinées à l'Ukraine

Matériel médical/NRBC

65 réfrigérateurs pour fournitures médicales

1 point de décontamination pour véhicule

100 auto-injecteurs (médicament non spécifié)

100.000 trousses de secours

De fait, l'Allemagne n'est pas resté inactive depuis le 24 février. Les livraisons déjà effectuées concernent principalement des matériels d'infanterie, des matériels divers et quelques véhicules. En revanche, les prochaines livraisons concernent des matériels récents (radar COBRA, IRIS-T SLM,...) ou modernes, comme le Gepard, à l'inverse des systèmes ukrainiens datant pour la plupart de l'époque soviétique. Du côté de l'artillerie, devenue l'arme principale dans le Donbass, les Ukrainiens vont prochainement et très fortement monter en puissance : les PzH 2000 et M270 ex-allemands viendront soutenir les différents canons automoteurs, lances-roquettes multiples HIMARS ou M270 déjà promis, acheté ou livrés en Ukraine ( article détaillé ). De plus, la livraison du radar COBRA permettra aux artilleurs de très fortement améliorer leur précision sans avoir recours à un drone.