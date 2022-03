Le renseignement aéroporté américain au service de l'Ukraine

L'USAF au service des États-Unis... et de l'Ukraine

Depuis le début de la guerre, l'Ukraine ne contrôle plus l'entièreté de son espace aérien et voit donc sa capacité ISR diminuée, malgré les quelques appareils de guerre électronique et ISR dont elle dispose (Mi-8MTPI ou encore Mi-8MTPB). Les États-Unis ont donc décidé de directement alimenter une plateforme à l'intention de la Direction générale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine (GUR MOU). Celle-ci est mise à jour toutes les 30 minutes, avec les informations et analyses effectuées par les Américains. Le caractère sensible de ce partage ne permet pas de juger le degré de précision des informations fournies. Celles-ci doivent cependant permettre à l'Ukraine de disposer de préavis sur certaines attaques, le décollage d'avions de chasse russes, la mise en route de radars, les mouvements de troupe... Aux informations collectées par les avions ISR, s'ajoutent également les photos satellites (image ou radar), la remontée d'informations de la part des ressources sur le terrain, etc...

L'Ukraine dispose ainsi d'une source d'information tactique de grande valeur et peut anticiper les différentes actions des forces russes en Ukraine, orientant sa défense pour infliger de lourdes pertes ou permettant aux systèmes de défense sol-air ukrainiens de rester silencieux (et donc indétectables) jusqu'au moment du tir.