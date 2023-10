La construction de l'usine d'assemblage final de VoltAero est lancée à Rochefort.

Une ligne d'assemblage final à l'aéroport de Rochefort

VoltAero a franchi une nouvelle étape importante vers la production à grande échelle de sa famille d'avions électriques-hybrides Cassio en posant aujourd'hui la première pierre d'une ligne d'assemblage final sur l'aéroport de Rochefort, en Charente-Maritime, dans la région Nouvelle-Aquitaine (France). Cette installation de 2 400 mètres carrés servira de site d'assemblage et de centre de livraison pour la toute nouvelle gamme d'avions régionaux et d'aviation générale Cassio de VoltAero. Il positionne VoltAero à un endroit stratégique dans le sud-ouest de la France, avec une économie dynamique et une présence établie de l'industrie - y compris le secteur de l'aviation.

Pour produire la famille Cassio

Le plan directeur intègre le potentiel de croissance future de VoltAero jusqu'à 7 400 mètres carrés sur l'aéroport de Rochefort, tout en permettant aux fournisseurs et aux prestataires de services de développer leur propre présence tout en soutenant la production du Cassio. En accord avec la stratégie de VoltAero de présenter le Cassio comme un avion multirôle éco-efficace, l'installation industrielle de l'entreprise à l'aéroport de Rochefort a été conçue en mettant l'accent sur le développement durable. Les caractéristiques de l'unité d'assemblage final sont celles d'une conception structurelle mixte béton/bois et l'utilisation de planchers en bois le cas échéant, ainsi que la récupération des eaux de pluie et des panneaux photovoltaïques pour l'énergie électrique.

150 avions par an à plein régime

Les travaux de construction sont actuellement en cours et l'installation devrait être achevée en août 2024. Il comprendra la chaîne d'assemblage final, un atelier, une zone logistique et les bureaux de conception et d'ingénierie. À plein régime, VoltAero prévoit de produire environ 150 avions de la famille Cassio par an. Les avantages du site industriel pour VoltAero sont son accès direct à la piste existante de l'aéroport de Rochefort, d'une longueur de 2 280 mètres et d'une largeur de 45 mètres, ainsi que la disponibilité des liaisons routières, ferroviaires et maritimes de la région.