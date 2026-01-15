Kourou, zone Diamant : bientôt une place à prendre !

Au Centre spatial guyanais (CSG), les grenouilles ont du poids. La présence d’une espèce rare dans une mare a réussi à stopper le chantier de réaménagement de la zone de lancement Diamant pendant près de deux ans. Lors de la conférence des vœux à la presse du Cnes ce mercredi 14 janvier, le président François Jacq est revenu sur le contentieux judiciaire à l’origine de la suspension : « On a commencé les travaux un peu trop tôt ». Il précise néanmoins que cette phase judiciaire est désormais terminée et la directrice du transport spatial Carine Leveau a confirmé que toutes les autorisations ont été reçues. Le CSG connaît actuellement le même problème à propos de la construction d’un champ photovoltaïque.

Chantiers en cours

Le chantier de la zone de tir Diamant (aujourd’hui baptisée ELM-1 pour Ensemble de lancement multiple) a débuté. Le Cnes a même été l’hôte d’une cérémonie de pose de la première pierre en septembre 2025. Les gros œuvres concernent notamment le terrassement et la construction des moyens communs aux différents pas de tir. Pour rappel, l’ELM-1 compte 7 zones qui partagent certains moyens en commun :

Pas de tir RFA One (Rocket Factory Augsburg) : début du chantier dès le prochain semestre. RFA priorise la préparation de son vol inaugural à SaxaVord, dans les îles Shetland.

(Rocket Factory Augsburg) : début du chantier dès le prochain semestre. RFA priorise la préparation de son vol inaugural à SaxaVord, dans les îles Shetland. Pas de tir Spectrum (d) : début du chantier au prochain semestre. Isar prépare le retour en vol de Spectrum à Andoya en Norvège.

Pas de tir Miura-5 (PLDSpace) : chantier en cours depuis l'été 2025. Premier vol prévu pour cette année.

) : chantier en cours depuis l’été 2025. Premier vol prévu pour cette année. Pas de tir Zéphyr ( Latitude ) : sondages géotechniques réalisés pour déterminer l’orientation du terrassement la plus soutenable par le sous-sol.

Le cinquième pas de tir a anciennement été attribué à Maiaspace mais il est de nouveau disponible car la fusée Maia décollera finalement depuis l’ancien pas de tir Soyouz-ST. Le Cnes a d’ailleurs prévu de relancer à appel à propositions « dans les prochains jours ». Plusieurs compagnies qui n’ont pas eu la chance d’être préalablement sélectionnées ont donc l’opportunité de se manifester de nouveau. Parmi elles, on retrouve les Français Sirius Space ou HyPrSpace, les Allemands HyImpulse, les Britanniques Orbex ou Skyrora ainsi que d’autres start-up de lancement en Europe.

Les deux dernières zones d’ELM-1 accueilleront les bonds de Callisto , développé par le Cnes, la DLR (agence spatiale allemande) et la Jaxa (agence spatiale japonaise). Le très attendu démonstrateur qui testera le décollage et l’atterrissage d’un étage de lanceur devra déverrouiller ces briques de technologies pour préparer la réutilisation des lanceurs. L’autre démonstrateur européen Themis fera de même depuis Kiruna en Suède une fois l’hiver passé. Callisto sera assemblé et qualifié au Japon à la fin 2026 en vue d’un premier bond début 2027. Une fois le programme terminé, le Cnes serait plutôt tenté de conserver les zones pour y conduire d’autres expérimentations.

État des lieux des autres pas de tir