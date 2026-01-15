Kourou, zone Diamant : bientôt une place à prendre !

Le Cnes confirme la bonne tenue des travaux de réaménagement des zones de lancement anciennement utilisées pour les vols Diamant et Soyouz-ST. Les grenouilles ont été vaincues. Premiers vols du New Space prévus cette année. En outre, une place s’est libérée et sera mise à disposition des opérateurs dans les prochains jours.
Au Centre spatial guyanais (CSG), les grenouilles ont du poids. La présence d’une espèce rare dans une mare a réussi à stopper le chantier de réaménagement de la zone de lancement Diamant pendant près de deux ans. Lors de la conférence des vœux à la presse du Cnes ce mercredi 14 janvier, le président François Jacq est revenu sur le contentieux judiciaire à l’origine de la suspension : « On a commencé les travaux un peu trop tôt ». Il précise néanmoins que cette phase judiciaire est désormais terminée et la directrice du transport spatial Carine Leveau a confirmé que toutes les autorisations ont été reçues. Le CSG connaît actuellement le même problème à propos de la construction d’un champ photovoltaïque.
Le chantier de la zone de tir Diamant (aujourd’hui baptisée ELM-1 pour Ensemble de lancement multiple) a débuté. Le Cnes a même été l’hôte d’une cérémonie de pose de la première pierre en septembre 2025. Les gros œuvres concernent notamment le terrassement et la construction des moyens communs aux différents pas de tir. Pour rappel, l’ELM-1 compte 7 zones qui partagent certains moyens en commun :
Le cinquième pas de tir a anciennement été attribué à Maiaspace mais il est de nouveau disponible car la fusée Maia décollera finalement depuis l’ancien pas de tir Soyouz-ST. Le Cnes a d’ailleurs prévu de relancer à appel à propositions « dans les prochains jours ». Plusieurs compagnies qui n’ont pas eu la chance d’être préalablement sélectionnées ont donc l’opportunité de se manifester de nouveau. Parmi elles, on retrouve les Français Sirius Space ou HyPrSpace, les Allemands HyImpulse, les Britanniques Orbex ou Skyrora ainsi que d’autres start-up de lancement en Europe.
Les deux dernières zones d’ELM-1 accueilleront les bonds de Callisto, développé par le Cnes, la DLR (agence spatiale allemande) et la Jaxa (agence spatiale japonaise). Le très attendu démonstrateur qui testera le décollage et l’atterrissage d’un étage de lanceur devra déverrouiller ces briques de technologies pour préparer la réutilisation des lanceurs. L’autre démonstrateur européen Themis fera de même depuis Kiruna en Suède une fois l’hiver passé. Callisto sera assemblé et qualifié au Japon à la fin 2026 en vue d’un premier bond début 2027. Une fois le programme terminé, le Cnes serait plutôt tenté de conserver les zones pour y conduire d’autres expérimentations.
Le CSG n’aura jamais autant compté de pas de tir en construction ou en réhabilitation qu’aujourd’hui. L’ancien pas de tir Ariane 5 est actuellement « sous cocon ». Conformément aux accords de Séville, le Cnes en assure une maintenance minimale pour qu’il demeure opérationnel. Il sera réattribué à Avio pour y faire décoller la Vega-E. Le maître d’œuvre italien a déjà commencé les travaux de re-conception. Un premier vol est prévu en 2027 au plus tôt. À l’autre bout du CSG, l’ancien pas de tir Soyouz, inutilisé depuis 2022 et réattribué à Maiaspace, est en cours de transformation en vue d’un premier vol suborbital de Maia d’ici la fin de l’année. Enfin, Carine Laveau nous confirme que le Cnes est toujours en discussion avec la start-up Opus Aerospace pour préparer un premier vol suborbital de la fusée Mésange depuis la zone de lancement de fusées sonde du CSG.
