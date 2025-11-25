Premier modèle de qualification pour le lanceur Miura 5 de PLD Space

PLDSpace est bien parti pour devenir la première entreprise du New Space européen à décoller de Kourou. C’est de là que Miura 5 décollera la première fois. Le petit lanceur est censé pouvoir emporter jusqu’à un peu plus d’une tonne en orbite basse. Suivant les pas du démonstrateur suborbital Miura-1, la Miura-5 ouvrira un nouveau chapitre dans la vision de la compagnie : une Falcon 9 à l’espagnole, réutilisable, et même capable d’envoyer un cargo ou faire du vol habité .

Accélérations

PLD Space avance à grands pas vers le vol inaugural de Miura 5. Le 20 novembre, le premier modèle de qualification du lanceur a été achevé. Il servira à réaliser des essais complets des sous-systèmes. Pour cela, le premier étage sera soumis à la simulation complète d’une campagne de vol, qui inclut le remplissage des réservoirs et les incertitudes de la pressurisation. Le second étage subira un sort bien plus précis. Envoyé aux Etats-Unis, il explosera lors d’un test crucial du système de sauvegarde (autodestruction), qu'on active en cas d’anomalie du vol.

Un second modèle de qualification sera livré en décembre, selon PLD Space. Il servira à d’ultimes validations avant la livraison du premier modèle de vol au premier trimestre 2026. PLD Space a clairement accéléré son industrialisation en étant capable de produire trois unités en moins de six mois. Tout est produit et testé en interne. Le site de Teruel est devenu une véritable chaîne d’essais moteurs, avec 8 bancs d’essais opérationnels, et deux en cours de construction.

Timing – très – serré