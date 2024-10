La startup espagnole PLD Space rêve de vols habités

Une nouvelle gamme de lanceurs XXL

Du côté du New Space européen, on connaissait le projet de capsule de transport de fret récupérable Nyx, développé par la startup franco-allemande The Exploration Company (fondée en 2021), avec une capacité d’emport de 4 tonnes vers la Station spatiale internationale.

Vient désormais s’ajouter le projet de capsule Lince de la startup espagnole PLD Space (créée en 2011), cette fois capable de transporter… des passagers, grâce au lanceur Miura Next Super Heavy, le plus puissant d’une nouvelle gamme appelée Miura Next, qui doit multiplier par plus de 100 les performances du microlanceur Miura 5 en cours de développement : 53 tonnes sur orbite basse.

Un SpaceX européen

Lince, qui offrirait un volume habitable de 8 m3, constituerait la première capsule spatiale habitée conçue et fabriquée par une société privée en Europe, à l’instar du Crew Dragon de SpaceX ou du CST-100 Starliner de Boeing.

Elle pourrait être mise en œuvre depuis le Centre spatial guyanais (où PLD démarre les travaux d’aménagement d’une plateforme de lancement pour Miura 5) et pourrait entrer en service en 2030, avec de premiers essais en vol à partir de 2028 à l’aide de Miura 5.

Véritable ambition ou simple coup de pub ? Selon PLD, qui a réussi à collecter quelque 155 M€ à ce jour pour le développement de Miura 5, c’est désormais un budget d’au moins 700 M€ qu’il va falloir constituer…