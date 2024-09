Un essai statique du microlanceur allemand RFA One tourne court

Ni blessés ni dommages au sol

Le 13 juillet dernier à Lille, nous avions rencontré Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l’Agence spatiale européenne, aujourd’hui – notamment – président du Conseil de surveillance de la startup allemande Rocket Factory Augsburg, fondée en 2018 ; selon lui, le premier vol d’essai de son microlanceur RFA One (dont le ) n’était « qu’une question de semaines ».

Las, le 19 août, un essai de mise à feu statique réalisé sur le premier étage (avec pour la première fois l’ensemble de ses neuf moteurs Helix) a tourné à la catastrophe sur le pas de tir du spatioport de SaxaVord, en Écosse : peu après un allumage décalé de huit moteurs, un incendie s’est déclaré dans la pompe à oxygène de l’un d’eux, entraînant la destruction de tout l’étage, qui s'est effondré sous son propre poids.

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer et la chute finale de l’engin a eu assez loin de la tour ombilicale, limitant les dommages portés à l'infrastructure au sol.

Production coûteuse

RFA n’a pas hésité à publier les images vidéo de cet échec (pas moins de 90 secondes prises sous différents angles), le docteur Stefan Brieschenk, le directeur de l'exploitation, s’amusant à dire qu’elles « nous ont coûté beaucoup d’argent à produire ».

Plus sérieusement, le chercheur juge que la cause de l’avarie du 19 août est « très inhabituelle », et considère qu’elle n’impacte en rien la conception du moteur Helix.

En tout état de cause, le vol inaugural de RFA One se voit repoussé à 2025.

Il devait constituer le tout premier lancement orbital vertical effectué depuis le sol britannique.