Comment la France va augmenter ses capacités spatiales de renseignement ?
© Cnes, ADS, Reactive prod
Daniel Chretien
publié le 28 janvier 2026 à 11:30

Emmanuel Macron souhaite augmenter le nombre de capteurs en orbite basse pour le renseignement. Cela veut-il dire une nouvelle constellation satellite ? Il existe d’autres options.

En qualité de ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, Philippe Baptiste a naturellement récupéré la tutelle du programme spatial français et du Cnes, qu’il avait présidé entre 2021 et 2025. Lors d’un point presse l’European Space Conference le 27 janvier, le ministre s’est naturellement concentré

28/01/2026 11:30
Défense

Emmanuel Macron souhaite augmenter le nombre de capteurs en orbite basse pour le renseignement. Cela veut-il dire une nouvelle constellation satellite ? Il existe d’autres options.

En qualité de ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, Philippe Baptiste a naturellement récupéré la tutelle du programme spatial français et du Cnes, qu’il avait présidé entre 2021 et 2025. Lors d’un point presse l’European Space Conference le 27 janvier, le ministre s’est naturellement concentré sur les questions de défense et sur la nécessité d’augmenter

