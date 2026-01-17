« Nous allons accélérer l’usage des constellations en orbite basse » : Emmanuel Macron veut accélérer l’industrie spatiale française.

Réservé aux abonnés
Dans son discours des vœux aux armées, le chef de l’Etat a annoncé vouloir consolider « encore avantage » la dimension spatiale des activités militaires françaises. Pour cela, Emmanuel Macron a annoncé l’augmentation prochaine des capacités en orbite basse pour la connectivité et l’observation de la Terre. Le Président de la République a également insisté sur le besoin d’une industrie spatiale plus véloce.
La base aérienne d’Istres a accueilli ce jeudi 15 janvier le traditionnel discours des vœux aux armées de la part de leur commandant en chef. Emmanuel Macron a voulu en faire un exemple de modernisation des moyens militaires français, tout en martelant sur le manque de préparation de
La base aérienne d’Istres a accueilli ce jeudi 15 janvier le traditionnel discours des vœux aux armées de la part de leur commandant en chef. Emmanuel Macron a voulu en faire un exemple de modernisation des moyens militaires français, tout en martelant sur le manque de préparation de l’industrie à s’adapter à une économie de guerre. Le secteur
