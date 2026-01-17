« Nous allons accélérer l’usage des constellations en orbite basse » : Emmanuel Macron veut accélérer l’industrie spatiale française.
Dans son discours des vœux aux armées, le chef de l’Etat a annoncé vouloir consolider « encore avantage » la dimension spatiale des activités militaires françaises. Pour cela, Emmanuel Macron a annoncé l’augmentation prochaine des capacités en orbite basse pour la connectivité et l’observation de la Terre. Le Président de la République a également insisté sur le besoin d’une industrie spatiale plus véloce.

La base aérienne d’Istres a accueilli ce jeudi 15 janvier le traditionnel discours des vœux aux armées de la part de leur commandant en chef. Emmanuel Macron a voulu en faire un exemple de modernisation des moyens militaires français, tout en martelant sur le manque de préparation de

Dans son discours des vœux aux armées, le chef de l’Etat a annoncé vouloir consolider « encore avantage » la dimension spatiale des activités militaires françaises. Pour cela, Emmanuel Macron a annoncé l’augmentation prochaine des capacités en orbite basse pour la connectivité et l’observation de la Terre. Le Président de la République a également insisté sur le besoin d’une industrie spatiale plus véloce.

La base aérienne d’Istres a accueilli ce jeudi 15 janvier le traditionnel discours des vœux aux armées de la part de leur commandant en chef. Emmanuel Macron a voulu en faire un exemple de modernisation des moyens militaires français, tout en martelant sur le manque de préparation de l’industrie à s’adapter à une économie de guerre. Le secteur

