Vœux aux Armées : entre réarmement et autonomie européenne
© @Elysee
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 16 janvier 2026 à 16:15

2119 mots

Augmentation du budget des Armées, besoin en munitions, nouvelles capacités,... les Forces armées françaises ont été au centre des vœux aux Armées par le Président de la République. Mais ce discours a aussi intégré une dimension fortement européenne : l'Europe doit développer des solutions européennes. Le Président a aussi insisté envers les industriels français et sur l'exemplarité européenne de la France : "nous irons peut-être chercher des solutions européennes si elles sont plus rapides ou plus efficaces".

Ce 15 janvier, Emmanuel Macron, président de la République, présentait ses vœux aux Forces armées. Une partie importante du discours concordait avec son emplacement : la base aérienne 125 d’Istres-Le Tubé (Bouches-du-Rhône, France). Celle-ci a en effet pu profiter des conséquences d’une promesse lancée le 20 juillet 2017, comme expliqué dans

16/01/2026 16:15
Défense

Ce 15 janvier, Emmanuel Macron, président de la République, présentait ses vœux aux Forces armées. Une partie importante du discours concordait avec son emplacement : la base aérienne 125 d’Istres-Le Tubé (Bouches-du-Rhône, France). Celle-ci a en effet pu profiter des conséquences d’une promesse lancée le 20 juillet 2017, comme expliqué dans le discours de cette année :

« Nous atteindrons 2 % de produit

