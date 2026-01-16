La Suède commande 10 satellites de reconnaissance

Réservé aux abonnés
Le ministère suédois de la Défense a annoncé la commande de 10 satellites pour ses services de renseignement. Planet et Iceye fourniront les satellites. La commande est estimée à près de 121 M€.
Le contrat a été annoncé le lundi 12 janvier par l’administration suédoise du matériel de défense (FMV). La Suède va donc acquérir 10 satellites de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), dont un segment optique fourni par la compagnie américaine Planet et un segment radar-SAR fourni par l’entreprise finnoise Iceye. Le montant de la commande est de 1.3
