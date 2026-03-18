Emmanuel Chiva nommé PDG de l’Onera

Adoubé, il prendra ses fonctions ce 18 mars 2026. L’ancien délégué général de l’armement va maintenant ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en devenant le nouveau Président-Directeur Général de l’Onera, l’Office national d’études et de recherches aérospatiales. Il avait rejoint début mars le Conseil d’administration par décret de la ministre des armées et des anciens combattants Catherine Vautrin. « C’est une grande fierté de prendre la direction d’un organisme scientifique aussi prestigieux que l’ONERA, qui, depuis 80 ans, a été la pierre angulaire de l’excellence de l’aérospatiale française et en particulier de sa dissuasion », a déclaré Emmanuel Chiva dans le communiqué de l’Onera.

Il succède à Bruno Sainjon, qui a dirigé l’institut depuis 2014, jusqu’à avoir fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2025. « Je tiens à saluer mon prédécesseur, Bruno Sainjon, qui a redressé l’ONERA et sauvé sa grande soufflerie menacée d’effondrement. Grâce à lui, l’ONERA affiche un chiffre d’affaires record et a conforté sa place incontournable d’acteur scientifique de référence au service du ministère des Armées, des services de l’État et des industriels », a déclaré Emmanuel Chiva. Après 12 ans sous la présidence de Bruno Sainjon, c’est un tournant pour l’Onera, qui doit faire face à de nombreux défis technologiques dans la décarbonation tant que dans le spatial et dans de nombreux autres domaines de l’aéronautique à l’heure où il faut se préparer aux conflits de demain plus vite que prévu.