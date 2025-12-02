Observation de la Terre : l’entrée en scène de CO3D

Les 4 satellites CO3D avaient été mis en orbite par Vega-C le 25 juillet dernier. Le quatuor, construit et piloté à Toulouse, a pour mission d’imager la surface terrestre en trois dimensions, sous forme de modèle numérique de surface (MNS). Les premières données MNS obtenues servent à la calibration des instruments pour améliorer la résolution spatiale, qui doit être de 50 cm. La précision altimétrique de l’image du Pic du Midi publiée aujourd’hui par le Cnes est de 2 m. Le but est de la diviser par deux. Moins précis que Pleiades Neo d'Airbus Defence & Space, CO3D se positionne en complément pour former un package global d'imagerie spatiale souveraine pour les clients français et européens.

Modèle souverain de veille 3D continue

CO3D doit acquérir chaque année jusqu’à 40 millions de km², et couvrir d’ici cinq ans l’ensemble des terres émergées entre les -60° et +70° de latitude. Fonctionnant par paire, les satellites imagent la surface en visible et proche-infrarouge. Les applications de ce travail à haute résolution sont très nombreuses, tout comme les attentes. L’IGN est d’ailleurs partenaire du programme, confié à Airbus Defence & Space en 2019. Les données MNS permettront de suivre l’évolution des terrains (suivi du trait de côte du littoral, érosion), et de réaliser des aménagements de terrains en bonne intelligence, en limitant les impacts budgétaires et environnementaux.