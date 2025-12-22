Eve Air Mobility franchit une nouvelle étape pour son prototype d’eVTOL.

C’est le premier vol sur des centaines à venir. Il s’est déroulé sur le site d’essais d’Embraer à Gaviãto Peixoto, près de São Paulo. Le vol a servi à valider l’architecture de l’aéronef, les commandes de vol de cinquième génération ainsi que la propulsion avec les rotors à sustentation à pas fixe. Le vol était stationnaire. Les autres vols de plus en plus complets se tiendront tout au long de l'année 2026 en vue de la certification. Pour mener à bien ces autres vols, Eve Air Mobility construit six autres prototypes. Une fois l’étape critique de la validation passée avec l’agence brésilienne de l’aviation civile (ANAC), Eve espère certifier son eVTOL auprès de la FAA et de l’EASA, ainsi que des premières livraisons en 2027.

Le lancement de la campagne d’essais par ce vol stationnaire marque donc le début d’une nouvelle étape pour l’eVTOL. Le premier vol était toutefois prévu pour l’été 2025, tel qu’annoncé au Salon du Bourget. Les essais au sol avaient conduit à une évolution de l’aéronef : option de train d’atterrissage à roues, optimisation de l’intérieur de la cabine et un poste de pilotage plus intuitif, des rotors de levage à pas fixe et un rotor de propulsion, évolution de l’aile. En plus du test en vol de cette refonte profonde du design, l'année 2025 a été pour Eve sous le signe de l’international avec une nouvelle présence au Bahreïn et des collaborations en Inde et en Corée du Sud. Eve Air Mobility a également levé 230 M$, signé un contrat de 250 M$ avec Revo et deux lettres d’intention avec Future Flight Global (54 appareils) et Aerosolutions and Bluenest by Globavia (50 appareils).