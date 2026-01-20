Boeing : nouvelles commandes avec Ethiopian Airlines et Delta

La compagnie Ethiopian Airlines a commandé 9 Boeing 787 Dreamliners. Cela suit une autre commande passée la semaine dernière par Delta Air Lines, demandant 60 Dreamliners.
L’année 2026 commence avec une série de commandes pour Boeing. En 2025, l’avionneur avait livré 600 appareils civils ou commerciaux, signifiant un retour au premier plan, ainsi qu’une remontée des livraisons militaires. Boeing enchaîne les commandes en ce début d’année. La dernière en date a été annoncée ce 20 janvier, avec 9 Boeing 787 Dreamliners pour Ethiopian Airlines. La compagnie avait fait part de sa modernisation au Dubai Air Show par la commande de 11 Boeing 737 MAX. Ethiopian Airlines souhaite désormais étendre sa portée régionale et internationale avec le 787.
La commande remonte au 13 janvier. Delta Air Lines souhaite moderniser sa flotte internationale et étendre son empreinte avec 60 nouveaux Boeing 787-10. Cela inclut une option de 30 appareils. Delta est un fidèle client de Boeing avec plus de 460 appareils en service. En plus de ces deux dernières commandes, Boeing a enregistré l’acquisition de 105 Boeing 737 MAX et 5 Boeing 787 pour Alaska Airlines (la plus grosse commande de l’histoire de la compagnie) et 50 Boeing 737 MAX pour le loueur Aviation Capital Group.
