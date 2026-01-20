Boeing : nouvelles commandes avec Ethiopian Airlines et Delta

L’année 2026 commence avec une série de commandes pour Boeing. En 2025, l’avionneur avait livré 600 appareils civils ou commerciaux, signifiant un retour au premier plan , ainsi qu’une remontée des livraisons militaires . Boeing enchaîne les commandes en ce début d’année. La dernière en date a été annoncée ce 20 janvier, avec 9 Boeing 787 Dreamliners pour Ethiopian Airlines. La compagnie avait fait part de sa modernisation au Dubai Air Show par la commande de 11 Boeing 737 MAX. Ethiopian Airlines souhaite désormais étendre sa portée régionale et internationale avec le 787.

60 Dreamliners pour Delta