Nouvelle commande d’Aviation Capital Group pour Boeing

C’est la première commande de l’année pour Boeing. Le loueur d’avions Aviation Capital Group a commandé 25 Boeing 737-10 et 25 Boeing 737-8. Cela fait un total de 50 Boeing 737 MAX à ajouter dans le carnet de commandes de l’avionneur américain. C’est aussi la plus grosse commande de 737-10 jamais passée par ACG. Filiale de Tokyo Century Corporation, le groupe ACG justifie cette commande par sa stratégie de croissance et sa volonté de mettre à disposition de ses clients des avions toujours plus économes en carburant. Le groupe insiste sur sa stratégie de proposer entre 2026 et 2033 un flux continu de Boeing 737 MAX à disposition des compagnies aériennes en pleine dynamique d’expansion. ACG totalise un carnet de commandes de 121 Boeing 737 MAX, dont 50 commandes fermes pour le 737-10, le plus gros carnet de commandes de cet appareil parmi les loueurs.

Selon Boeing, le monocouloir 737 MAX est un atout majeur dans la dynamique de croissance des compagnies aériennes. Près de 1300 appareils 737 MAX ont été commandés. Aviation Capital Group ecompte parmi les clients les plus fidèles. Son parc compte environ 790 avions loués à près de 90 compagnies.