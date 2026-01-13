Boeing confirme son retour au premier plan
Léo Barnier
publié le 13 janvier 2026 à 19:12

S’il ne rivalise pas encore avec Airbus en termes de production d’avions, le constructeur américain semble enfin avoir repris un mode de fonctionnement normalisé et cela se ressent dans ses résultats.

Tout au long de l’année 2025, Boeing a pavé la voie de son redressement. Nul doute que le constructeur américain allait ainsi largement dépasser son niveau de production de l’année précédente – tombé bien bas. La question était surtout de savoir jusqu’où il allait pouvoir remonter. Avec 600 avions livrés

Léo Barnier
S’il ne rivalise pas encore avec Airbus en termes de production d’avions, le constructeur américain semble enfin avoir repris un mode de fonctionnement normalisé et cela se ressent dans ses résultats.

Tout au long de l’année 2025, Boeing a pavé la voie de son redressement. Nul doute que le constructeur américain allait ainsi largement dépasser son niveau de production de l’année précédente – tombé bien bas. La question était surtout de savoir jusqu’où il allait pouvoir remonter. Avec 600 avions livrés sur l’année, Boeing revient à son plus haut niveau depuis

