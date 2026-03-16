Projet Bromo : retour en forme des industriels avant la fusion

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Annoncé à l’automne dernier, le projet de créer un seul géant européen dans le domaine des satellites avance. À l’heure des bilans annuels des entreprises, comment se portent les branches spatiales des acteurs concernés, et quelles questions posent une telle fusion ?
Si l’information circulait déjà depuis janvier 2025, voire même avant, le projet de fusionner leurs activités spatiales a été officialisé le 23 octobre dernier par la signature d’un protocole d’accord entre Airbus, Leonardo et Thales. Objectif : « créer un acteur spatial européen de premier plan », en démultipliant « la
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Annoncé à l’automne dernier, le projet de créer un seul géant européen dans le domaine des satellites avance. À l’heure des bilans annuels des entreprises, comment se portent les branches spatiales des acteurs concernés, et quelles questions posent une telle fusion ?
Si l’information circulait déjà depuis janvier 2025, voire même avant, le projet de fusionner leurs activités spatiales a été officialisé le 23 octobre dernier par la signature d’un protocole d’accord entre Airbus, Leonardo et Thales. Objectif : « créer un acteur spatial européen de premier plan », en démultipliant « la force de frappe des trois entreprises » par le regroupement de « leurs
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte