Projet Bromo : retour en forme des industriels avant la fusion
Projet Bromo : retour en forme des industriels avant la fusion
© Thales Alenia Space
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 16 mars 2026 à 07:00

1697 mots

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Projet Bromo : retour en forme des industriels avant la fusion

Annoncé à l’automne dernier, le projet de créer un seul géant européen dans le domaine des satellites avance. À l’heure des bilans annuels des entreprises, comment se portent les branches spatiales des acteurs concernés, et quelles questions posent une telle fusion ?

Rappel des faits

Si l’information circulait déjà depuis janvier 2025, voire même avant, le projet de fusionner leurs activités spatiales a été officialisé le 23 octobre dernier par la signature d’un protocole d’accord entre Airbus, Leonardo et Thales. Objectif : « créer un acteur spatial européen de premier plan », en démultipliant « la

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Pierre-François Mouriaux
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16/03/2026 07:00
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Annoncé à l’automne dernier, le projet de créer un seul géant européen dans le domaine des satellites avance. À l’heure des bilans annuels des entreprises, comment se portent les branches spatiales des acteurs concernés, et quelles questions posent une telle fusion ?

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Projet Bromo : retour en forme des industriels avant la fusion

Rappel des faits

Si l’information circulait déjà depuis janvier 2025, voire même avant, le projet de fusionner leurs activités spatiales a été officialisé le 23 octobre dernier par la signature d’un protocole d’accord entre Airbus, Leonardo et Thales. Objectif : « créer un acteur spatial européen de premier plan », en démultipliant « la force de frappe des trois entreprises » par le regroupement de « leurs

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