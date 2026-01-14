Livraisons militaires en 2025 : Boeing remonte en demi-teinte
© Boeing (Bob Ferguson)
Gaétan Powis
publié le 14 janvier 2026 à 17:00

L'année 2025 a vu une augmentation des livraisons d'appareils militaires pour Boeing, avec une nouvelle fois une majorité d'hélicoptères livrés. Toutefois, les chiffres de l'an dernier n'équivalent pas encore les chiffres du début des années 2020. L'avenir s'annonce toutefois prometteur, grâce à l'accélération de nouvelles productions et à un projet majeur de modernisation d'un appareil de l'US Air Force.

S'il était scruté de près pour ses résultats de livraisons d'avions commerciaux pour 2025, Boeing a également publié ses chiffres pour les appareils militaires, le 13 janvier. Le géant américain a vu une remontée en cadence au cours de l'exercice qui vient de s'achever, avec 127 appareils militaires

Défense

L'année 2025 a vu une augmentation des livraisons d'appareils militaires pour Boeing, avec une nouvelle fois une majorité d'hélicoptères livrés. Toutefois, les chiffres de l'an dernier n'équivalent pas encore les chiffres du début des années 2020. L'avenir s'annonce toutefois prometteur, grâce à l'accélération de nouvelles productions et à un projet majeur de modernisation d'un appareil de l'US Air Force.

S'il était scruté de près pour ses résultats de livraisons d'avions commerciaux pour 2025, Boeing a également publié ses chiffres pour les appareils militaires, le 13 janvier. Le géant américain a vu une remontée en cadence au cours de l'exercice qui vient de s'achever, avec 127 appareils militaires livrés contre 110 pour 2024. Cependant, ces chiffres contrastent la

