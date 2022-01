Avion numérique :Airbus sélectionne le logiciel Capital de Siemens

Airbus prend Siemens pour son avion numérique

Dans le cadre de sa stratégie DDMS, Airbus a choisi le logiciel de développement de systèmes électriques/électroniques (E/E) Capital™ (qui fait partie du portefeuille Xcelerator) de Siemens pour accélérer le développement de ses avions commerciaux. "La continuité numérique complète et l’adaptabilité offertes par la plateforme Capital ont joué un rôle-clé dans cette décision, en facilitant son intégration dans les services d’ingénierie d’Airbus. L’excellent soutien de Siemens ainsi que les ateliers techniques mis en œuvre vont permettre à l’avionneur d’accélérer la conception et l’adoption de nouveaux processus", souligne Siemens.

Jumeau numérique aussi pour les systèmes

"Capital permet de créer un véritable jumeau numérique des systèmes E/E ; ce jumeau est contrôlé par la configuration et s’appuie sur une continuité numérique complète tout au long du cycle de développement, de fabrication et d’exploitation des systèmes E/E. En outre, l’ouverture de l’architecture informatique et les intégrations multidomaines de Capital permettent une connexion facile à l’environnement de Lean PLM (Product Lifecycle Management, gestion du cycle de vie des produits) d’Airbus. Celles-ci constituent les fondations sur lesquelles l’équipe de développement internationale de l’avionneur s’appuie pour concevoir ses systèmes E/E et ses processus de fabrication de harnais électriques".

De la conception à la prod

"Les équipes E/E travailleront dans un environnement de conception hautement unifié qui permettra d’accélérer le développement des produits, d’optimiser la fabrication des systèmes électriques, d’améliorer la qualité des harnais électriques du premier coup et de faciliter l’intégration de la chaîne d’approvisionnement, afin de générer des innovations de conception, des harnais et de la documentation de maintenance optimisés sur le plan architectural".