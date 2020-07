Ascendance Flight Technologies pousse son VTOL hybride

Premier vol prototype pour 2022

Créée en 2018 par quatre ingénieurs du programme d'avion électrique E-Fan d'Airbus, la start-up Ascendance Flight Technologies vise à faire voler le prototype de son appareil VTOL (décollage et atterrissage vertical) en 2022. Baptisé ATEA, l'appareil vise le transport de quatre personnes, dont un pilote, sur une distance de 150 km à une vitesse de 200 km/h.

Propulsion hybride

Réalisé en composite, ATEA sera "doté d’un système de propulsion hybride centré sur l’efficacité énergétique, qui combinera un système de batteries électriques pour la phase de décollage et un moteur thermique pour la phase de vol. Une solution qui présente le double avantage de réduire au minimum les nuisances sonores et d’assurer la recharge des batteries en vol, limitant ainsi le temps d’immobilisation au sol", souligne Ascendance Flight Technologies.

Partenariat avec l'Onera

L'équipe a opté pour une distribution de la propulsion, assurée par plusieurs moteurs. Un moyen de renforcer la résilience moteur et la sécurité.La maîtrise des nuisances sonores, essentielle à l’acceptation de cet appareil prévu pour survoler des zones urbaines, est un défi majeur. Les solutions techniques envisagées sont travaillées en partenariat avec l’ONERA(Office national d’études et de recherches aérospatiales).

La Région Occitanie en soutien

« Nous avons bénéficié d’un accueil à la hauteur de nos attentes", souligne Jean-Christophe Lambert, cofondateur et président de la start-up. "Grâce à cet appui, la nouvelle version d’ATEA émergera à l’aérodrome de Muret-Lherm, dans des installations sur-mesure. Nous avons aussi intégré l’incubateur Nubbo et sommes actuellement hébergés au Village by CA. Nous apprécions la densité d’expertise, l’éventail de talents et les infrastructures de cet écosystème aéronautique,désormais à portée de main», ajoute-t-il. Ascendance Flight Technologies emploie aujourd'hui 12 personnes et vise une dizaine d'embauches d'ici fin 2021 pour atteindre 50 postes en 2022.