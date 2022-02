Allemagne: dossier du remplacement des Tornado réouvert

Le partage nucléaire de l'OTAN en arrière-plan

Durant la guerre froide, les États-Unis ont décidé de déployer des bombes thermonucléaires tactiques au sein de pays membres de l'OTAN. Cette stratégie a pour but d'améliorer la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Le principe est assez simple ; des bombes B-61, dont le nombre exact reste secret, sont disséminées au sein de six bases aériennes, à savoir Aviano (Italie), Büchel (Allemagne), Ghedi (Italie), Incirlik (Turquie), Kleine-Brogel (Belgique) et Volkel (Pays-Bas). Les bombes sont gardées par des personnels de l'USAF et ne sont armées que sur un ordre explicite du Président des États-Unis. En cas de guerre, des avions des pays participants sont alors armés de ces bombes et peuvent décoller à tout moment pour détruire la zone indiquée.

Cette stratégie implique que les différents pays participants disposent d'un avion capable de transporter la bombe B-61. Trois avions sont ainsi disponibles :

Le F-16, présent en Belgique, en Turquie et aux Pays-Bas

Le Tornado IDS, présent en Allemagne et en Italie (seul appareil de conception européenne)

Le F-35, qui remplacera justement le F-16 en Belgique et aux Pays-Bas.

Washington ne voulant plus partager les informations pour développer un pylône ou une attache de bombe B-61 sur un appareil européen, il est impossible pour ces cinq pays d'acheter un autre avion que ces trois derniers tout en restant dans l'accord de partage nucléaire.