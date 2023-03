Air Transat dévoile son tout nouveau siège Club

Air Transat vient de dévoiler son tout nouveau concept de siège "Club", la classe affaires de la compagnie canadienne. Développé après deux ans de discussions avec Airbus, le nouveau siège reprend une forme caractéristique de "transat de plage" renvoyant à l'ADN de la marque du transporteur québécois tournée vers le voyage loisirs.

Des sièges à mémoire de forme

Ces sièges, actuellement en phase finale de certification, proposeront une expérience de voyage long-courrier inédite aux passagers de la classe Club et viendront équiper les futurs Airbus A321XLR ("Extra Long Range" ou "Très long rayon d'action"). Configurés en 2-2 sur trois rangées, ils proposeront aux passagers un excellent confort grâce à leur matelas à mémoire de forme recouverts de cuir végétal souple, équipés d'un système de divertissement de dernière génération et d'un oreiller grand confort.

Quatre Airbus A321XLR commandés

Au-delà de ces nouveaux sièges, les passagers de la classe Club se verront offrir un large choix de cocktails imaginé par un expert et ils pourront aussi profiter d'un système d'éclairage reproduisant les aurores boréales que l'on peut parfois observer dans le nord du Canada ou encore les magnifiques couchers de soleil des Caraïbes. Rappelons qu'en septembre 2022, Air Transat a commandé, via le loueur Air Lease, jusqu'à quatre Airbus A321XLR (trois en commande ferme et un en option). Les trois premiers appareils devraient être livrés entre 2025 (ndlr : pour l'instant, la date d'entrée en service de l'Airbus A321XLR est prévue pour début 2024) et 2026. Le quatrième serait livré en 2027 si l'option est confirmée. La flotte actuelle d'Air Transat est actuellement composée de 34 avions (19 Airbus A321, dont 11 AIrbus A321neo et 8 Airbus A321-200, 13 Airbus A330, dont 11 Airbus A330-200 et 2 Airbus A330-300, et 1 Airbus A321 parqué).