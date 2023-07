Un avion de transport canadien entre en contact avec un A400M français

Les faits

Le 21 juillet dernier à 10h30, un avion de transport CC-150 Polaris de l'Aviation royale canadienne (ARC) et un avion de transport tactique A400M Atlas de l'Armée de l'Air et de l'Espace sont "entrés en contact". L'incident s'est produit au sol, sur la base aérienne d'Andersen (Guam, États-Unis, îles Mariannes). Il n'est pour l'instant pas possible de donner plus de détails sur l'incident en question. Une enquête commune, incluant des personnels américains, canadiens et français, est en cours afin de déterminer les causes de cet incident.

Pas de gros dégâts

Alors que certains laissaient penser à un véritable crash, les annonces officielles démontrent clairement à incident et non pas à une véritable collision ;

Daniel Le Bouthillier, porte-parole du ministère de la Défense canadien, précisait notamment : " Il n'y avait personne à bord de l'appareil canadien au moment des faits et il n'y aucune perte à déplorer. "

" Le communiqué de presse du ministère des Armées, publié le 25 juillet, précise également que le Polaris, moteurs coupés avec personne à bord, aurait accroché l'Atlas et confirme également que personne n'a été blessé.

Il s'agirait donc d'un problème au niveau des engins servant à pousser ou tirer les avions lorsque ces derniers sont au sol avec leurs moteurs coupés.

Impact à l'arrière

Le communiqué de presse français précise que les dégâts sont situés au niveau de la gouverne de profondeur des deux avions de transport. Cependant, avec un A400M équipé d'une gouverne de profondeur haute et un CC-150 équipé d'une gouverne de profondeur basse, les dégâts devraient être situés au niveau de la gouverne de profondeur d'un des deux avions et sur la gouverne de direction et/ou sur la dérive de l'autre appareil (images d'exemple ci-dessous).

Quoiqu'il en soit, les militaires français et canadiens sont en train d'analyser les dégâts afin d'organiser au mieux les réparations des deux avions de transport.