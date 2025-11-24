Sommet Aéronautique et spatial de Bordeaux : réflexion sur les enjeux du spatial pour la défense

Le marché dopé par les stratégies et les budgets

Une fois de plus depuis quelques mois, la question de l’orientation du marché spatial vers la défense et la sécurité monopolise les débats, devant tout autre sujet. La priorisation est au cœur des visions, avec un besoin européen de remonter la barre et d’augmenter ses capacités souveraines. Ainsi, la stratégie spatiale nationale dévoilée par Emmanuel Macron reprend l’intégralité de la stratégie spatiale de défense du Commandement de l’Espace. En écho, l’Allemagne dévoile sa stratégie spatiale de sécurité nationale. Du côté de l’Agence spatiale européenne, la vision 2040 du directeur général Josef Aschbacher épouse son rapprochement avec le commissaire européen Andrius Kubilius, en charge à la fois des questions de défense et des questions spatiales, une symbiose des portefeuilles pour répondre au contexte géopolitique actuel.

Aux stratégies suivent les budgets, avec l’Allemagne qui prévoit 35 milliards d’euros pour le spatial de défense au cours des 5 prochaines années, Emmanuel Macron qui annonce que les dépenses militaires dans les spatial vont passer de 6 à 10 Md€ entre 2026 et 2030, et les Etats membres de l’ESA qui souhaitent investir d’office plus d’un milliard de dollars dans la future constellation ERS, dont le budget final sera voté en 2028. L’Europe spatiale vise à significativement augmenter ses capacités, et cela inclut une plus forte interaction avec le marché. Au cœur de cette nouveauté, où dans une certaine mesure la défense européenne deviendra consommatrice de services spatiaux, intervient les applications imaginée et maturées par le New Space.