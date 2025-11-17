HyPrSpace lève 21 millions d’euros, entretien avec Sylvain Bataillard

Seule entreprise du New Space à représenter le secteur des lanceurs au sommet Choose France ce lundi 17 octobre, HyPrSpace montre la confiance de ses investisseurs avec une levée de fonds de 21 millions d’euros en série A. Coup de force impressionnante pour une entreprise qui développe un mini-lanceur à propulsion hybride, c’est-à-dire mélangeant des carburants solide et liquide. En sa basant sur une technologie auparavant source de défiance, HyPrSpace cumule donc aujourd’hui près de 30 M€ d’investissements.

La série A est menée par Red River West et le fonds DeepTech 2030 du programme France 2030, piloté par BPIFrance. Autres participants, on retrouve SPI ou encore Expansion. L’objectif de cette levée est de financer la qualification du moteur hybride, le premier vol suborbital avec le démonstrateur Baguette One, accélérer le développement du lanceur OB-1 (lire « Obi-Wan » comme tout bon spacegeek qui se respecte), lancer la production en série et développer des applications défense. Pour y voir plus clair sur les plans d’HyPrSpace, Air & Cosmos s’est entretenu en exclusivité avec Sylvain Bataillard.

Que reste-t-il à faire pour la qualification du moteur ?

Ces 12 derniers mois, on a fait trois campagnes d'essais du démonstrateur d’étage complet sur les infrastructures de la DGA avec le moteur Terminator, qui fait 1 m de diamètre et 5-6 m de long. C’est à l'échelle du moteur qui va être utilisé sur baguette One et sur OB-1. Ce moteur-là était en version métallique très lourde. On est en train de faire la version en composite pour qu'il soit plus léger. Il y aura une qualification au sol de ce moteur-là. En parallèle, on continue les essais dans la version métallique pour le pousser plus fort et plus loin dans ses retranchements, car il est plus solide et on peut faire des inspections puis le renvoyer au banc. Avec le composite, on ne sait jamais si on a cassé des fibres.

Quelle est le calendrier des prochains essais ?

On va continuer les essais. On a un banc d'essai d'une version miniaturisée du moteur dans nos locaux, ce qui nous permet de faire des tests plus rapidement et de manière plus itérative. En parallèle, on va faire des essais d’étage complet jusqu'à mi-2026 du moteur-vol et du moteur-sol sur les infrastructures de la DGA essai-missile. Le premier essai en vol du moteur est prévu à la seconde moitié 2026 avec Baguette One, notre lanceur suborbital qui a un moteur et une coiffe, depuis un site DGA (Biscarosse ou les Îles du Levant, on ne sait pas encore).