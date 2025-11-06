HyPrSpace signe un accord avec Atmos pour inclure la rentrée atmosphérique dans ses services

Le X-37B européen est encore loin (des années de développement nous séparent du premier vol du Vortex de Dassault). Mais des premières capsules européennes de rentrée atmosphérique ont déjà été testées en conditions réelles cette année avec d’une part un démonstrateur de The Exploration Company (Mission Possible), et un autre d’Atmos Space Cargo (Phoenix-1). Donc petit à petit, les entreprises d’organisent pour proposer des services en orbite tout-en-un, du lancement au retour sur Terre. C’est le but de ce MoU entre HyPrSpace et Atmos.

Missions orbitales et suborbitales

Les données de vol de Phoenix 1 ont permis à Atmos de déverrouiller les risques sur plusieurs technologies critiques comme le bouclier gonflable protégeant la capsule de la chaleur lors de la rentrée atmosphérique. Un second vol test (Phoenix-2) est en cours de préparation.

De son côté, HyPrSpace poursuit le développement de son petit lanceur à propulsion hybride Baguette One. Un premier lancement suborbital est prévu en 2026 avec le démonstrateur OB-1 qui décollera depuis un site de la DGA en Nouvelle Aquitaine. Le MoU entre la start-up bordelaise et Atmos prévoit d’ailleurs à terme la réservation d’espace de charge utile à bord de ce vol.

La chaîne logistique imaginée par HyPrSpace et Atmos a pour but de répondre aux besoins de civil comme de défense, en orbite basse ou en très haute attitude. Les applications en orbite sont entre autres la recherche ou l’usinage en microgravité (prôné par les secteurs pharmaceutiques ou des semi-conducteurs), mais aussi des tests de technologies. A terme, ce type de service pourrait aussi être intégré dans la logistique de la défense par la livraison de fret dans des zones trop dangereuses à survoler en avion par exemple.

HyPrSpace n'est pas la seule entreprise de lancement qui intéresse Atmos Space Cargo. En novembre 2024, l'entreprise avait annoncé la réservation de plusieurs vols de la petite fusée Zéphyr chez Latitude.