HyPrSpace réussit le premier tir de son moteur fusée hybride sur un banc de DGA Essais de missiles site Gironde

Moteur Terminator

Les essais du moteur Terminator avaient pour objectif de vérifier que la technologie de propulsion développée par HyPrSpace et soutenue par la Direction générale de l’armement (DGA) et l’Agence de l’innovation de défense, atteint les performances prédictives de leurs modèles théoriques. Ce succès valide également la transition d’un prototype à une version opérationnelle à échelle 1, confirmant ainsi expérimentalement la fiabilité et l'efficacité de la technologie.

Ergol cryogénique

En parallèle, HyPrSpace a acquis des compétences clés sur l’opérabilité d’un moteur-fusée utilisant un ergol cryogénique, garantissant des lancements futurs sûrs et efficaces. La chaîne d’acquisition de données développée en interne a également été validée, assurant son bon fonctionnement et ses performances dans des conditions réelles. Ce projet stratégique démontre la capacité d’HyPrSpace à fournir une solution d’accès à l’espace innovante, compétitive et réactive. La startup se positionne ainsi comme un acteur clé dans le secteur du NewSpace et des lanceurs.

Vers l’intégration du réservoir d’oxygène liquide

Les prochaines étapes de développement se concentreront sur l’intégration du réservoir d’oxygène liquide (LOX) dans le moteur, l’ajout d’un système d’activation de la tuyère (TVC), et la réalisation de tirs simulant les conditions réelles d’un vol spatial. Ces itérations successives permettront de rapprocher HyPrSpace de la finalisation d’un moteur prêt pour la mission suborbitale prévue en 2026.