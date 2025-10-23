Le marché spatial réorienté vers la défense

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Paris a de nouveau été la capitale du patronat du spatial à l’occasion de la World Space Business Week organisée du 15 au 19 septembre. Dopée par les motivations européennes et le Golden Dome, cette édition a été particulièrement concentrée sur les questions de défense.
Organisée par Novaspace (ex-Euroconsult), la World Space Business Week (WSBW) est la grande messe du top commandement de l’industrie spatiale, dont le marché est estimé à 224 Md$ en 2024. En panel ou dans les chambres du luxueux Hôtel du Collectionneur, dans le 8e arrondissement de Paris,
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Paris a de nouveau été la capitale du patronat du spatial à l’occasion de la World Space Business Week organisée du 15 au 19 septembre. Dopée par les motivations européennes et le Golden Dome, cette édition a été particulièrement concentrée sur les questions de défense.
Organisée par Novaspace (ex-Euroconsult), la World Space Business Week (WSBW) est la grande messe du top commandement de l’industrie spatiale, dont le marché est estimé à 224 Md$ en 2024. En panel ou dans les chambres du luxueux Hôtel du Collectionneur, dans le 8e arrondissement de Paris, se rencontrent patrons et délégations. Le Salon du Bourget avait
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte