Livraisons : Embraer tient ses promesses pour 2025

Le constructeur continue de monter en cadence et prend peu à peu de plus en plus de place sur les marchés de l’aviation commerciale, légère et d’affaire, et de défense et de sécurité. Avec 244 avions en 2025, Embraer augmente ses livraisons de 18% (206 appareils livrés en 2024). L’augmentation se voit surtout au dernier trimestre 2025 avec 91 appareils livrés contre 62 au trimestre d’avant et 75 au même trimestre l’année d’avant. L’augmentation se voit un peu dans l’aviation commerciale avec la livraison de 38 E195-E2, 6 E195-E2 et 34 E175. Plus gros appareils de la flotte, l’E195-E2 prend sa place sur les marchés américain et européen avec la livraison d’un 50ème exemplaire à Porter Airlines en décembre et une dernière commande par la compagnie suisse Helvetic Airways au Dubai Air Show en novembre dernier.

Embraer continue toujours d’augmenter ses livraisons de jets d’affaires avec 86 Phenom et 69 Praetor. Ainsi, Embraer a livré 233 appareils d’aviation civile, ce qui est pile dans la fourchette des prévisions qui visaient entre 222 et 240 avions livrés dans l’année. Côté défense, Embraer a livré 3 avions de transport KC-390 Millenium. En octobre, le constructeur a reçu la commande de 4 appareils pour les forces armées suédoises. Le nouvel atout d’Embraer est l’A-29 Super Tucano, avion d’attaque légère qui intégrera bientôt et à moindre coût des moyens de lutte anti-drone . 8 appareils ont été livrés en 2025, dont un premier pour les forces armées portugaises .