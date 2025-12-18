Embraer livre les premiers Tucanos aux forces portugaises
Embraer livre les premiers Tucanos aux forces portugaises
publié le 18 décembre 2025 à 16:00

Les cinq premiers avions A-29N Super Tucano ont été reçus par les forces aériennes portugaises (PRT AF) le 17 décembre. 7 autres sont à venir. Le Portugal devient le premier pays à exploiter cette nouvelle version.

La cérémonie de réception s’est tenue sur le site de l’entreprise portugaise de maintenance et de production de composants d’avion OGMA, à Alverca près de Lisbonne. Les A-29N d’Embraer étaient arrivés à Alverca dès le 31 août 2025 pour une adaptation aux standards de l’OTAN. Ce sont les cinq premiers d’une commande de 12 appareils passée il y a moins d’un an.

L’A-29N Super Tucano est un avion à turbopropulseur proposant une grande variété de missions : formation, reconnaissance, patrouille, soutien aérien et escorte, surveillance des frontières. Il est utilisé par plus d’une vingtaine de forces aériennes dans le monde, en particulier en Afrique et en Amérique latine.

Plus récemment Embraer a annoncé l’intégration de la lutte anti-drone dans les capacités du Super Tucano, à partir de capteurs déjà existants et de systèmes sur étagère, dont un capteur optique-infrarouge pour le suivi par laser et la désignation de cible. L’appareil pourra également transmettre ses données à un centre de commandement pour l’aide à la décision. Pour détruire les drones, l’A-29N emportera des roquettes à guidage laser et de mitrailleuses de calibre 50.

Une future ligne de production au Portugal

À l’occasion de la cérémonie, Embraer et le gouvernement portugais ont signifié leur intérêt à construire une ligne d’assemblage du Super Tucano dans le pays. Cela permettrait à Embraer de gagner potentiellement plus de clients européens, notamment dans le cadre de la lutte anti-drone.

