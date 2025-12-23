Embraer livre le 50ème E195-E2 à Porter Airlines

Version nouvelle du E195 , l’E2 avait tapé dans l’œil de Portal Airlines en 2021. La compagnie régionale canadienne fondée en 2006 avait décidé de renouveler sa flotte en commandant une cinquantaine d’appareils E2. Aujourd’hui, la commande ferme est montée à un total de 75 appareils, avec une option de 25 appareils supplémentaires. Les E2 avaient été reçus en décembre 2022. Trois ans plus tard, signe d’une bonne cadence de livraison, Embraer livre son cinquantième appareil.

Plus grand avion de la flotte E-Jet d’Embraer, l’E195-E2 est aussi plus économe en carburant. Son autonomie de 5550 km pour un emport de 120 à 144 passagers est idéale pour la stratégie d’extension de Portal Airlines, en concurrence directe avec les capacités de l’Airbus A220. La compagnie souhaite en effet étendre sa portée jusqu’aux destinations chaudes au Mexique, à Costa Rica ou encore aux Bahamas. Portal Airlines n’est pas la seule compagnie américaine à être séduite par l’E2. En septembre, c’était au tour d’ Avelo de commander 50 appareils, avec des droits d’achats pour 50 autres. La livraison est prévue à partir de 2027. L’E2 est décidément le meilleur élément d’Embraer pour tenter de s’imposer sur le marché américain.