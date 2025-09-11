Avelo commande jusqu'à 100 Embraer E195-E2 pour moderniser sa flotte

C'est une commande qui dénote, hors salon internationaux tels que ceux du Bourget ou encore de Farnborough, de par son ampleur. Avelo Airlines a passé une commande ferme de 50 biréacteurs Embraer E195-E2, avec des droits d'achat pour 50 appareils supplémentaires, soutenant ainsi la stratégie de la compagnie aérienne qui consiste à proposer des voyages abordables et pratiques à travers les États-Unis. Les livraisons des appareils devraient commencer au cours du premier semestre 2027. La valeur catalogue de la commande s'élève à 4,4 milliards de dollars américains, hors droits d'achat.

Première compagnie aérienne américaine à exploiter l'E-195-E2

Avelo sera la première compagnie aérienne américaine à exploiter l'avion commercial le plus grand et le plus avancé d'Embraer, ce qui constitue une étape importante pour le programme phare E2 d'Embraer. Les E195-E2 moderniseront la flotte d'Avelo, complétant ses Boeing 737NG dans un avenir prévisible tout en améliorant la rentabilité et la portée du réseau. Les excellentes performances de l'E2 sur les pistes courtes, rendues possibles par l'E2TS (Embraer Enhanced Takeoff System), la première technologie exclusive d'Embraer de ce type, constituent une capacité clé qui ouvrira de nouveaux marchés à Avelo et améliorera l'efficacité dans de nombreux aéroports où la compagnie est déjà présente. Ces caractéristiques, associées à l'autonomie, au rendement énergétique et au faible niveau sonore de l'avion, en font l'appareil idéal pour étendre le réseau d'Avelo.

Sièges 2X2 et E2TS

« Nos clients apprécieront les sièges 2x2 confortables de l'E2, les prises électriques intégrées aux sièges, les grands compartiments à bagages et la cabine silencieuse. Les performances, la taille et l'efficacité exceptionnelles de cet avion en font le choix idéal pour la croissance future de notre réseau de services réguliers. Le secteur aérien américain est en pleine évolution, et l'E2 correspond parfaitement à notre vision du rôle unique d'Avelo dans cette évolution », a commenté Andrew Levy, fondateur et PDG d'Avelo Airlines.