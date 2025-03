Un premier Embraer E195-E2 se pose à l'aéroport de Londres City

Un E195-E2 à Londres City...

C'est le 26 mars 2025 que s'est déroulé l'atterrissage du premier vol commercial de l'Embraer E195-E2 à l'aéroport de Londres City, exploité par Helvetic Airways pour le compte de Swiss International Air Lines. Il s'agit désormais du plus gros avion à réaction de l'aéroport de Londres City, aéroport qui se caractérise par sa seule piste. Londres City a été spécialement conçu pour les avions à décollage et atterrissage courts. Il dessert principalement la City, soit le quartier financier de la capitale britannique.

...Dans le cadre d'un vol régulier

Helvetic Airways entre dans l'histoire du London City Airport pour la deuxième fois en trois ans et demi : Après que la compagnie régionale suisse soit devenue la première compagnie aérienne commerciale au monde à faire atterrir un Embraer E190-E2 à London City Airport à l'automne 2021, Helvetic Airways entre dans l'histoire de l'aéroport pour la deuxième fois en trois ans et demi. Aujourd'hui, 26 mars 2025, l'Embraer E195-E2 d'Helvetic Airways est le premier avion de ce type à se poser sur la piste du London City Airport dans le cadre d'un vol régulier. Avec une longueur de 41,5 mètres et un total de 134 sièges, le E195-E2 est désormais le plus grand avion volant au départ de London City Airport. Le E195-E2 a également la plus faible consommation de carburant par siège de tous les avions opérant à London City.

Deux équipages formés à l'approche spécifique

« En raison de son approche abrupte, l'aéroport de Londres City exige beaucoup des avions et des équipages spécialement formés. Helvetic Airways possède les deux, et nous sommes fiers d'être la première compagnie aérienne à amener le plus grand E195-E2 à l'aéroport de London City après sa première avec l'Embraer E190-E2 en 2021. Nous sommes ainsi la seule compagnie aérienne au monde à atterrir à Londres City avec trois avions Embraer différents, ce qui nous permet d'offrir à nos clients en wetlease (soit en location avion avec équipage) la plus grande flexibilité possible », a déclaré Tobias Pogorevc, PDG d'Helvetic Airways, à Londres, lors des célébrations du vol inaugural. Le vol, exploité par Helvetic Airways pour le compte de Swiss International Air Lines dans le cadre d'un contrat de location avec équipage, a décollé de Zurich à 11h30 et a atterri à l'aéroport de Londres City peu après midi.

E2TS, un système de décollage automatique signé Embraer

« London City, où 75 % des vols sont assurés par des appareils Embraer, est un endroit spécial pour nous. Nous sommes ravis de célébrer une nouvelle étape dans l'histoire de l'E2 avec nos partenaires d'Helvetic Airways et de London City », a déclaré Marie-Louise Philippe, Senior Vice President Sales & Marketing, Head of Region Europe and Central Asia, Embraer Commercial Aviation. « Embraer a développé le premier système de décollage automatique au monde pour les avions, appelé E2TS - Embraer Enhanced Takeoff System (système de décollage amélioré d'Embraer). Une fois certifié, le système E2TS augmentera le rayon d'action de l'E195-E2, en particulier au départ de LCY, de 3200 km à 4000 km. De nouvelles destinations telles qu'Istanbul, Gran Canaria, Casablanca, Athènes et Le Caire seront ainsi accessibles pour la première fois à partir de la ville de Londres. Le rayon d'action normal de l'E195-E2, à partir d'aéroports ne présentant pas la difficile approche de Londres City, est de 5 500 km, soit 3000 nautiques.