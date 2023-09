SWISS étend le « Tarif Vert » aux vols intérieurs

SWISS propose également un nouveau tarif, le tarif Green, sur ce trajet. Il permet de répartir la contribution à la compensation des émissions de CO2 de façon équitable : 50% est investi dans l’achat de SAF (carburants aéronautiques durables) et 50% est investi dans des projets de protection du climat. Le CEO de SWISS, Dieter Vranckx, a déclaré que la mise en place systématique d’un tarif Green sur tous les vols intérieurs était une étape importante de leur stratégie pour rendre les voyages aériens plus durables.

Evolution tarifaire limitée aux vols Zurich-Genève, informations disponibles en ligne.

Il est important de noter que cette évolution tarifaire ne s’applique qu’aux vols de point à point entre Zurich et Genève et ne concerne pas les vols d’apport ou de correspondance. Les passagers peuvent retrouver les horaires, tarifs et disponibilités des vols en agence de voyages, sur le site comparateur de notre partenaire et sur le site swiss.com.