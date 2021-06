Helvetic Airways reçoit son premier E195-E2

La compagnie suisse Helvetic Airways a reçu aujourd'hui son premier E195-E2. Le 15 juillet 2020, Embraer avait annoncé que la low cost basée à l'aéroport international de Zurich souhaitait convertir quatre exemplaires d'E190-E2 commandés en une version plus grande. La commande ferme initiale, passée en septembre 2018, portait sur douze E190-E2 plus douze options, avec une possibilité vers le plus grand modèle de la famille Embraer.

Quatre appareils livrés d'ici fin juillet

Les trois autres Embraer E195-E2 devraient être livrés la fin du mois de juillet. A cette date, Helvetic Airways aura donc une flotte de 18 Embraer (6 Embraer 190, 8 Embraer 190-E2 et 4 Embraer 195-E2). Les Embraer 195-E2 seront configurés en une seule classe de 134 sièges, contre 110 pour les Embraer 190-E2. Les E195-E2 ont un rayon d'action de 2600 miles nautiques, soit plus de 4 815 kilomètres. Helvetic Airways ne précise pas encore sur quelles liaisons les E195-E2 vont être placés mais ces derniers ouvrent des horizons à la compagnie helvétique pour des ouvertures de lignes plus lointaines.

Un saut environnemental

Pour Helvetic Airways, l'Embraer 195-E2 est aussi intéressant pour ces performances environnementales. L'Embraer 195-E2 consomme 25% de carburant en moins par rapport à la version plus ancienne. Il émet aussi 25% de CO2 en moins, soit 3000 tonnes de CO2 par appareil et par an. Son empreinte sonore est aussi réduite de 65% par rapport à la version plus ancienne. Helvetic Airways dessert actuellement 9 destinations en Europe. Elle a aussi signé à la fin de l'année 2018 un accord de "wet lease" (location d'avions avec équipages) pour le compte de la compagnie SWISS.