L'Iran a tiré de nombreux missiles balistiques sur Israël : quelle réponse pour Israël ? Quelle réaction des États-Unis ?

Ce 1er octobre, l’Iran a lancé une attaque de missiles balistiques sur Israël. Le nombre de missiles tirés et leurs modèles ne sont pour l'instant pas connus, en dehors du fait que des missiles de type balistiques ont été lancé sur Israël et que les premières estimations semblent pour l'instant se stabiliser autour de 180 à 200 missiles. Des vidéos prises par des Israéliens confirment que plusieurs endroits étaient visés ou ont été touchés par les missiles iraniens :

GeoConfirmed ISR. Massive missile barrage impacting the Israeli Nevatim Air base, home of the Israeli F35s. Point of view - 31.16204, 35.01097 5266+R99 Ar'arat an-Naqab, Israel GeoLocated by @JakeGodin and @gbrumfiel Geolocation: https://t.co/CWdxSEwPiO Location:… https://t.co/6PfZHQiSsI

Il n'est pas encore possible de confirmer ou non l'efficacité de ces frappes. À noter seulement que le missile écrasé dans le complexe écolier de Shalhavot Chabad était probablement destiné à la base aérienne d'Ort Tel Nof, les premières installations de celle-ci se trouvant à seulement 3,2 kilomètres du complexe écolier touché. De plus, les systèmes antiaériens et antimissiles israéliens ne sont déclenchés uniquement pour défendre les zones habitées ou zones stratégiques et en aucun cas les forêts, champs, lacs,… Cette stratégie vise à maximiser la défense de ces zones contre une attaque massive et saturante, obligeant Israël à tirer tous ses missiles pour contrer une première vague, laissant dès lors le champ libre à une éventuelle seconde vague.

Une chose est sûre, l'attaque est bien plus efficace que l'attaque du 13 au 14 avril 2024 ; durant celle-ci, plus de la moitié des missiles tirés par l'Iran sur Israël s'étaient écrasés durant leur vol sans atteindre leur cible ou même avoir été interceptés. Il semblerait donc que l'Iran ait utilisé cette fois-ci des missiles balistiques plus efficaces qu'en avril dernier.

Par ailleurs, les espaces aériens entre l’Iran et Israël ont été vidés de tout avion civil, comme démontré par l’image ci-dessous. Et pas uniquement civils ; vers 20h11, un avion de transport Il-62M des Forces aériennes russes venait tout juste de survoler les côtes iraniennes de la mer Caspienne qu’il a opéré un demi-tour pour survoler à nouveau la mer Caspienne et revenir dans le sud de la Russie.