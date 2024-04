Quels sont les systèmes utilisés par Israël pour repousser l'attaque iranienne ?

Si Israël a dû faire face à une attaque comprenant de nombreux drones et missiles iraniens, les Forces armées israéliennes disposent de nombreux moyens pour les intercepter. En plus des avions de combat, les Forces armées israéliennes détiennent ce qui est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs systèmes antiaériens et antimissiles au monde.