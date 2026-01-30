L’armée allemande commande un véhicule hypersonique

En accord avec sa stratégie spatiale de défense , l’Allemagne continue de déployer des moyens spatiaux pour sa défense, avec une constellation satellite optique, une constellation radar commandée à Iceye et Rheinmetall et une future constellation de communication sécurisée . La stratégie inclue un objectif de développement de véhicules hypersoniques et d’avion spatiaux. Ainsi, l’agence gouvernementale allemande en charge de l’acquisition de matériel militaire a passé un contrat avec l’entreprise allemande Polaris Spaceplanes pour le développement et l’essai en vol d’un véhicule hypersonique réutilisable, avec un premier vol envisagé fin 2027. Le contrat a été annoncé le 27 janvier par la société fondée en 2019 et issue de l’agence spatiale allemande, la DLR.

Multifonction

Polaris Spaceplanes devra construire le véhicule HYTEV (véhicule d’essais et d’expérimentations hypersoniques) à deux étages qui décollera horizontalement. Il devra être entièrement réutilisable. En forme d’avion de combat, le premier étage décollera et atterrira à l’aide de deux turboréacteurs. Le véhicule sera ensuite accéléré par un moteur-fusée. Le second étage sera propulsé par un moteur-fusée. Pour sa réutilisation, le second étage devrait terminer sa descente sous parachute. Enfin, HYTEV pourra inclure un étage supérieur non-réutilisable qui pourrait servir à mettre en orbite des petits satellites. Une fonctionnalité qui pourra intéresser les forces armées allemandes si elles souhaitent déployer promptement un satellite en orbite. Une autre option envisagée par Polaris est d’inclure un missile air-air au véhicule.