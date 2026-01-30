L’armée allemande commande un véhicule hypersonique

L’Allemagne va acquérir un véhicule hypersonique réutilisable. Le contrat a été signé avec la société Polaris Spaceplanes le 27 janvier. Premier vol prévu fin 2027. C’est un contrat majeur en Europe dans le domaine de l’hypersonique.
En accord avec sa stratégie spatiale de défense, l’Allemagne continue de déployer des moyens spatiaux pour sa défense, avec une constellation satellite optique, une constellation radar commandée à Iceye et Rheinmetall et une future constellation de communication sécurisée. La stratégie inclue un objectif de développement de véhicules hypersoniques et d’avion spatiaux. Ainsi, l’agence gouvernementale allemande en charge de l’acquisition de matériel militaire a passé un contrat avec l’entreprise allemande Polaris Spaceplanes pour le développement et l’essai en vol d’un véhicule hypersonique réutilisable, avec un premier vol envisagé fin 2027. Le contrat a été annoncé le 27 janvier par la société fondée en 2019 et issue de l’agence spatiale allemande, la DLR.
Polaris Spaceplanes devra construire le véhicule HYTEV (véhicule d’essais et d’expérimentations hypersoniques) à deux étages qui décollera horizontalement. Il devra être entièrement réutilisable. En forme d’avion de combat, le premier étage décollera et atterrira à l’aide de deux turboréacteurs. Le véhicule sera ensuite accéléré par un moteur-fusée. Le second étage sera propulsé par un moteur-fusée. Pour sa réutilisation, le second étage devrait terminer sa descente sous parachute. Enfin, HYTEV pourra inclure un étage supérieur non-réutilisable qui pourrait servir à mettre en orbite des petits satellites. Une fonctionnalité qui pourra intéresser les forces armées allemandes si elles souhaitent déployer promptement un satellite en orbite. Une autre option envisagée par Polaris est d’inclure un missile air-air au véhicule.
Depuis sa fondation, Polaris Spaceplanes développe des prototypes de véhicules hypersoniques et d’avion spatial. La société a développé Mira, qui a réalisé un vol test en 2024 avec un moteur-fusée aerospike. L’entreprise travaille également sur le développement d’un avion spatial nommé Aurora. Un projet beaucoup plus ambitieux également prévu dans la stratégie spatiale de défense allemande. La France aussi souhaiterait disposer du sien, avec possiblement le projet Vortex dévoilé par Dassault au Salon du Bourget 2025.
L'entreprise belge Sabena Aerospace Engineering a reçu un contrat en vue de la maintenance et de l'entretien lourd d'avions de combat F-16 ukrainiens. L’accord a été signé par l’US Air Force et représente un montant légèrement inférieur à 200 millions d’euros.
