Vortex : un couteau suisse orbital signé Dassault
© Dassault Aviation
Pierre-François Mouriaux
publié le 28 août 2025 à 13:00

Assurément, le projet d’avion spatial manœuvrable et réutilisable de l’avionneur français a été une des bonnes surprises du 55e Salon du Bourget. Deux accords ont été signés, avec le Ministère des Armées français et l’Agence spatiale européenne.

Une famille de véhicules spatiaux duaux

Le projet Vortex (Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration) de Dassault Aviation Vortex préfigure une famille de véhicules spatiaux capables d’évoluer dans l’espace et de revenir sur Terre à la manière des avions. Ces véhicules intrinsèquement duaux sont appelés à transformer les

28/08/2025 13:00
Espace

Assurément, le projet d’avion spatial manœuvrable et réutilisable de l’avionneur français a été une des bonnes surprises du 55e Salon du Bourget. Deux accords ont été signés, avec le Ministère des Armées français et l’Agence spatiale européenne.

Une famille de véhicules spatiaux duaux

Le projet Vortex (Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration) de Dassault Aviation Vortex préfigure une famille de véhicules spatiaux capables d’évoluer dans l’espace et de revenir sur Terre à la manière des avions. Ces véhicules intrinsèquement duaux sont appelés à transformer les usages du secteur spatial et à ouvrir de nouveaux champs

