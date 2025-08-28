Vortex : un couteau suisse orbital signé Dassault

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Assurément, le projet d’avion spatial manœuvrable et réutilisable de l’avionneur français a été une des bonnes surprises du 55e Salon du Bourget. Deux accords ont été signés, avec le Ministère des Armées français et l’Agence spatiale européenne.
Le projet Vortex (Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration) de Dassault Aviation Vortex préfigure une famille de véhicules spatiaux capables d’évoluer dans l’espace et de revenir sur Terre à la manière des avions. Ces véhicules intrinsèquement duaux sont appelés à transformer les
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Assurément, le projet d’avion spatial manœuvrable et réutilisable de l’avionneur français a été une des bonnes surprises du 55e Salon du Bourget. Deux accords ont été signés, avec le Ministère des Armées français et l’Agence spatiale européenne.
Le projet Vortex (Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration) de Dassault Aviation Vortex préfigure une famille de véhicules spatiaux capables d’évoluer dans l’espace et de revenir sur Terre à la manière des avions. Ces véhicules intrinsèquement duaux sont appelés à transformer les usages du secteur spatial et à ouvrir de nouveaux champs
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte