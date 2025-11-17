SpaceX met en orbite le satellite européen d’altimétrie spatiale Sentinel-6B

Le vol a eu lieu ce matin à 6 h 21 heure de Paris (21h21 le 16 novembre heure locale), partant du site de lancement californien Vandenberg. Ce vol était entre autres, un moment important pour SpaceX qui a pu fêter à cette occasion la 500ème réutilisation d’un booster de Falcon. Un chiffre plus qu’impressionnant quand on sait que la première réutilisation a eu lieu en 2014.

Ce lancement est aussi un des premiers vols depuis la levée du couvre-feu instauré par la FAA en raison de ses limites à surveiller le trafic aérien. Désormais terminé, le shutdown – le plus long de l’histoire des Etats-Unis – mettait particulièrement la pression sur les contrôleurs aériens, forcés de travailler sans être payés. Depuis, la situation revient à la normale.

Poursuite de l’excellence franco-européenne en altimétrie spatiale

Faisant partie du programme Copernicus, Sentinel-6B va remplacer Sentinel-6A, mis en orbite il y a cinq ans, le 21 novembre 2020. Les deux satellites poursuivent le grand programme d’altimétrie spatiale initié en France au Cnes par Michel Lefebvre avec la mise en orbite du satellite Topex-Poséidon en 1992, suivi par la gamme Jason. Partenaire depuis le début, la Nasa finance le lancement des satellites depuis la Californie.